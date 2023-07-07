Аренда с компенсацией: как россиянам помогают с ипотекой

В то время, как жилье продолжает дорожать, а минимальный взнос в ипотеку вырос с 1 июля 2023 года с 10% до 20%, участники строительной отрасли озаботились одной из главных проблем покупателей недвижимости: как одновременно копить на первоначальный взнос или погашать ипотеку на квартиру в строящемся доме и платить за аренду жилья? Какие интересные предложения уже есть на рынке и что в перспективе, — читайте в материале «Известий».

Аренда за баллы

У крупных отечественных девелоперов появляются ответы на насущный вопрос россиян, мечтающих о собственном жилье. Так, ГК «А101» запустил новую программу «Аренда Бонус» в партнерстве с «Яндексом». Она предназначена тем, кто собирается покупать квартиру в новостройке. Выбрав для приобретения жилье в любом московском проекте ГК «А101», после заключения договора, покупатель получит от девелопера бонусные баллы, которыми он сможет оплатить снятую через сервис «Яндекс Аренда» квартиру.

— Расходы тех, кто сейчас живет в съемной квартире и покупает собственное жилье, могут превышать 100 тысяч рублей с учетом размера ежемесячного ипотечного платежа и стоимости аренды. Такая ситуация уже давно сложилась на рынке, и до сегодняшнего дня она решалась за счет снижения в первую очередь ипотечного платежа, — отмечает коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.

Количество баллов рассчитывается для каждого покупателя индивидуально. На это влияют расположение жилого квартала, где покупается квартира, ее площадь, срок ипотеки и другие факторы. Наглядный пример: за покупку шестидесятиметровой квартиры стоимостью 11 млн рублей с первоначальным взносом 20% в доме, который будет сдан в третьем квартале 2025 года клиент получит 1,76 млн баллов. Учитывая, что балл равняется рублю, можно посчитать, что такого количества баллов хватит на аренду квартиры в том районе, где клиент купил жилье в новостройке до момента получения ключей: на два года и дополнительные шесть месяцев на ремонт или три месяца на переезд.

— Акция дает уникальную возможность до момента получения ключей и переезда в свою новую квартиру познакомиться с инфраструктурой района, пожить неподалеку от строящегося жилого квартала. В «Яндекс Аренде» доступны более тысячи застрахованных квартир без депозита, выбрать и снять которые можно полностью онлайн, — комментирует директор по развитию бизнеса в «Яндекс Аренде» Максим Николаев.

Комфортная ипотека

Суть программы в том, чтобы сделать более «мягким» вход в покупку собственного жилья в новостройке и снизить регулярную финансовую нагрузку за счет объединения платежей за аренду и ипотеку в один.

Программа дает возможность лучше познакомиться с инфраструктурой района, где куплено жилье, сняв квартиру неподалеку, именно поэтому баллы рассчитываются с учетом средней стоимости аренды в конкретном районе. Но покупатель не ограничен в выборе, он может арендовать любую из квартир Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, размещенных в сервисе « Яндекс Аренда » . Так что ждать свою московскую квартиру можно, продолжая жить в Санкт-Петербурге, например, если переезжать пока не хочется. Более того, если участник программы снимает квартиру, которая не размещена на сервисе, то он может предложить собственнику сделать это бесплатно.

— Мы ожидаем, что новый сервис расширит потенциальную аудиторию Группы примерно на 25%. Кроме того, покупатели из других регионов смогут переехать в Москву или Санкт-Петербург, не дожидаясь, пока их собственная квартира будет достроена, — подчеркивает Анна Боим.

Чем ответит рынок

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов уверен, что в ближайшей перспективе подобные акции запустят и другие девелоперы, ведь они представляют собой качественную альтернативу прямому дисконту, не наносящую компаниям репутационный ущерб.

— Это очень интересный маркетинговый ход, который несомненно стимулирует потребительскую активность, — отмечает эксперт.

По сути, такие программы поддерживают инициативу правительства по субсидированию арендной ставки для молодых семей в период накопления средств на первоначальный взнос. На рынке есть и другие предложения, правда, условия для потенциальных заемщиков разнятся — необходимо тщательно подходить к выбору.

— Сейчас свыше 75% сделок на первичном рынке совершаются с привлечением заемных средств. При этом часто клиенты обновляют жилищные условия за счет продажи имеющихся квартир. В результате до заселения в новостройку на них ложится двойное финансовое бремя: покупатели должны одновременно оплачивать ипотечные взносы и аренду временного жилья. Некоторые потенциальные клиенты именно в связи с этим отказываются от планов по приобретению новостройки, — подчеркивает Руслан Сырцов.

Компенсация от государства

Инициатива Минстроя, о которой в июне писали «Известия», также предполагает помощь арендаторам жилья, мечтающим о собственных квадратных метрах.

Государство будет компенсировать людям до 35 лет половину арендной платы. Но параллельно им придется копить на первоначальнй взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке — это главное условие будущей программы, в которой ежегодно смогут участвовать до 310 тыс. человек. Это совместный проект ведомства с ДОМ.РФ и Росмолодежью. Подробности программы в министерстве обещали представить в ближайшие пару месяцев, а сроки старта пока неизвестны.

Целевая аудитория программы, по оценкам ведомства, молодые россияне в возрасте 23–27 лет: те, кто окончил обучение в вузе, начал работать и планирует создать семью.

Эксперты считают, что такая адресная помощь будет особенно актуальна в отдаленных регионах, поскольку поможет решить проблему оттока населения, в частности, молодых специалистов, а также программа простимулирует спрос на жилье в новостройках.

С другой стороны, участие государства поможет сделать рынок аренды жилья более цивилизованным. Арендодатели будут заинтересованы сдавать жилье участникам программы, поскольку государственная субсидия делает квартиросъемщиков более надежными клиентами.

Мировая практика

Программы поддержки арендаторов жилья — распространенное в мире явление. Так, в Казахстане и США существуют субсидии для арендаторов с низким доходом, в Испании — для молодежи.

В Сингапуре есть очень похожая на ту, что предлагает наш Минстрой, программа. Молодым семьям с детьми, которые арендуют жилье и планируют покупать собственное, дают субсидию, а тем, кто внес первоначальный взнос для покупки собственной квартиры в строящемся доме, фиксируют арендную плату.