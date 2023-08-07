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Поселок в Горловке частично обесточен из-за обстрела ВСУ

Приходько сообщил, что из-за обстрела ВСУ частично обесточен поселок в Горловке
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Фото: Telegram/Prikhodko1970
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Поселок шахты имени В. И. Ленина частично обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом 7 августа написал в своем Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии частично обесточен горловский поселок шахты имени В.И. Ленина», — отметил он.

Других подробностей Приходько не привел.

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК ранее в понедельник сообщило, что с 18:10 по 18:30 Горловка трижды подвергалась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По городу выпустили десять снарядов калибром 152 мм.

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Ранее, 5 августа, ВСУ нанесли удар снарядами калибра НАТО по Никитовскому району Горловки. Погибла женщина.

Украинские националисты также выпустили восемь снарядов по Донецку.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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