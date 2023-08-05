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Появились кадры последствий обстрела Горловки со стороны ВСУ

«Известия» публикуют кадры последствий обстрела Горловки, где погибла женщина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу, 5 августа, нанесли удар снарядами калибра НАТО по Никитовскому району Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). «Известия» публикуют кадры последствий атаки.

На видеозаписи запечатлены сильные разрушения жилых домов в частном секторе. В крыше одного из жилых зданий зияет огромное отверстие от попавшего туда снаряда. Дом фактически уничтожен. Тут под завалами на кухне обнаружено тело женщины. Она погибла на месте от полученных ранений.

Другие дома также получили серьезные повреждения кровли и стен, во многих из них выбиты стекла.

Вопрос без опасности: Путин призвал оперативно помогать пострадавшим от обстрелов
И попросил не затягивать с восстановительными работами на территории приграничных регионов

Ранее в этот день сообщалось, что Горловка была обстреляна семью снарядами. Украинские националисты также выпустили восемь снарядов по Донецку.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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