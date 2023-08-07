Массовое захоронение времен ВОВ найдено в Ленинградской области

Массовое захоронение времен Великой Отечественной войны, в котором, предположительно, может находиться около 2 тыс. расстрелянных заключенных фашистского концлагеря «Дулаг-102», найдено в 1,5 км от города Волосово Ленинградской области. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщило областное СУ СКР на своем сайте.

В ходе осмотра места захоронения были извлечены скелетированные останки около 100 граждан, в том числе, предположительно, детей, а также фрагменты личных вещей и одежды, сообщили в ведомстве.

Уточняется, что изъятые останки переданы на медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста и пола погибших, а также причин их смерти.

В настоящее время следователи-криминалисты областного СУ СКР и поисковые отряды продолжают поисковые мероприятия на месте захоронения, сообщило ведомство.

Ранее, 11 июня, сообщалось, что в селе Алеховщина Ленинградской области рабочие в ходе строительства дома обнаружили человеческие останки. Как выяснилось, они принадлежат солдатам Красной армии.

Командир поискового отряда «Переправа» Дмитрий Рыполов отметил тогда, что в этом месте на протяжении всей Великой Отечественной войны были расположены штаб седьмой армии, а также военный госпиталь.