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Останки семи красноармейцев обнаружили в Ленобласти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В селе Алеховщина Ленинградской области рабочие в ходе строительства дома обнаружили человеческие останки. Как выяснилось, они принадлежат солдатам Красной армии, сообщил источник «Известий» 11 июня.

Командир поискового отряда «Переправа» Дмитрий Рыполов сказал, что в этом месте на протяжении всей Великой Отечественной войны были расположены штаб седьмой армии, а также военный госпиталь. «Здесь находится братская могила, госпитальное захоронение бойцов Красной армии, которые скончались в госпитале во время войны. Здесь войны не было, был госпиталь. <…> На данный момент подняты останки семи бойцов», — подчеркнул он.

Рыполов обратил внимание на то, что собственник земельного участка дал разрешение на работы.

«Индивидуальных вещей, которые могли бы помочь распознать бойцов, не будет, поскольку погибшие от ран в госпитале бойцы хоронились в нательном белье», — пояснил Рыполов.

По его предположению, было открыто незарегистрированное госпитальное захоронение красноармейцев, павших в боях с финскими оккупантами.

Один из участников раскопок отметил, что на скелетах видны травмы, которые бойцы могли получить во время сражений. К примеру, у одного солдата отсутствовали стопы и виднелся ровный срез до коленного сустава.

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2 мая поисковики сообщили о перезахоронении в Калужской области останков советских бойцов. Они были обнаружены в ходе поисковой экспедиции в районе деревни Кузьминичи. На человеческие кости наткнулись, когда копали газопровод.

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