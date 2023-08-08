Названы причины, мешающие россиянам полноценно отдохнуть в отпуске

Более трети россиян (42%) заявили, что за первые два месяца лета им так и не удалось полноценно отдохнуть. Среди причин, которые помешали им это сделать, они чаще всего называли переживания за работу, плохую погоду и совместный отдых с родственниками. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Группой Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI) и Ozon Travel, которыми они поделились с «Известиями» 8 августа.

«Более трети россиян (42%) считают, что за первые два месяца лета им так и не удалось полноценно отдохнуть, а каждый четвертый (28%) из них винит во всем недостаточное количество отпускных дней. Как правило, неудовлетворенность отпуском появляется из-за того, что россияне не могут расслабиться — об этом говорит каждый третий респондент (39%)», — говорится в отчете по результатам опроса.

От отдыха опрошенных отвлекают переживания за работу (19%). Вторым фактором, который помешал россиянам насладиться свободным временем, стала плохая погода (18%). Поездка вместе с родственниками заставляет напрягаться 17% россиян. В пятерку причин, которые мешают расслабиться, вошли также опасение за свою безопасность во время путешествия (16%) и языковой барьер (10%).

Излишнее напряжение усиливает и подпитывает страхи россиян. Большинство (51%) боится потерять свой багаж или обнаружить, что вещи были украдены. 42% респондентов боятся потерять важные документы и банковскую карту. Еще 41% россиян боится, что заболеет или отравится местной пищей.

«Если россияне не чувствуют себя отдохнувшими после летних путешествий, они выбирают дополнительные поездки в бархатный сезон: в сентябре и октябре зачастую меньше туристов, комфортнее погода и есть возможность организовать отдых на выгодных условиях. Отдых в летние месяцы, по данным аналитики Ozon Travel, в среднем обходится россиянам на 20% дороже, чем отдых в сентябре и октябре. А в 2023 году мы видим новый тренд: стоимость отдыха в октябре дешевле сентябрьских каникул на 12%, поэтому мы рекомендуем путешественникам заранее бронировать поездки» , — отметил генеральный директор Ozon Travel Михаил Осин.

Уточняется, что в опросе приняли участие 1579 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июле 2023 года.

В конце июня сервисы «Работа.ру» и «СберЗдоровье» поделились с «Известиями» результатами опроса, в рамках которого они выяснили, сколько дней отпуска нужно россиянам для полноценного восстановления сил. По мнению 88%, минимальная продолжительность отпуска должна составлять не менее двух-четырех недель.