В Москве мужчина на электросамокате насмерть сбил женщину

В Москве мужчина на электросамокате насмерть сбил 32-летнюю женщину. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил ИА «Регнум» источник в правоохранительных органах.

«Мужчина на самокате сбил женщину, которая переходила дорогу», — сказал собеседник агентства.

Происшествие случилось 20 июля на Нижней Красносельской улице. Женщина была доставлена в НИИ имени Склифосовского, где у нее диагностировали закрытый перелом обеих лодыжек и заднего края левой большеберцовой кости. 2 августа она скончалась.

Спустя два дня полиция задержала 22-летнего мужчину, который ее сбил.

Также в понедельник сообщалось, что пятилетнего мальчика сбил электросамокат на севере Москвы. Ребенок получил тяжелые травмы головы, у него повреждены колено и бедро. Правоохранительные органы проверяют обстоятельства и причины произошедшего.