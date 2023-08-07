Электросамокатчик нанес тяжелые травмы пятилетнему мальчику в Москве

Пятилетнего мальчика сбил электросамокат на севере Москвы. Об этом 7 августа сообщил источник «Известий».

«Пятилетний мальчик был сбит электросамокатом на Череповецкой улице. Его доставили отделение нейрохирургии одной из столичных больниц», — рассказал он.

Ребенок получил тяжелые травмы головы, у него повреждены колено и бедро.

Правоохранительные органы проверяют обстоятельства и причины произошедшего.

Накануне водитель иномарки сбил ребенка и скрылся с места ДТП в Москве на улице Лавочкина. От полученных травм мальчик скончался в машине скорой помощи, а водитель попытался скрыться с места преступления, однако его все равно нашли и задержали. В отношении 45-летнего москвича возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, сопряженном с оставлением места его совершения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).