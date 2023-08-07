Аналитик спрогнозировал курс доллара в ближайшие дни

В ближайшее время маловероятно, что доллар достигнет 100 рублей, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Как он рассказал «Известиям» 7 августа, по его прогнозу, на этой неделе доллар может находиться в диапазоне 95–96 рублей.

Ранее в этот день курс доллара превысил 97 рублей впервые с марта 2022 года. По данным сайта Московской биржи на 17:53, американская валюта опустилась до 95,5 рубля.

«Рубль ожидаемо продолжает слабеть, поскольку долларовой ликвидности на бирже по-прежнему не хватает. Ставка однодневного свопа сейчас находится в районе 25% годовых. Налоговых выплат на этой неделе не планируется, поэтому продажи валюты со стороны экспортеров не смогут оказать поддержки рублю», — сказал эксперт.

По его мнению, в ближайший период на укрепление российской национальной валюты рассчитывать не приходится, так как сокращение чистого экспорта на фоне отсутствия обязательств по репатриации и продажи валютной выручки приводят к давлению на курс.

«Тем не менее достижение психологически важной отметки 100 рублей за доллар в ближайшие дни маловероятно. Обострение ситуации с ликвидностью, вероятнее всего, носит краткосрочный характер, поэтому я не исключал бы снижение пары USD/RUB в диапазон 95–96 до конца недели. Но в отсутствие мер регулирования, долгосрочный тренд на ослабление рубля сохранится», — заключил Ващенко.

4 августа финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что российская нацвалюта может окрепнуть после 15 сентября, когда Центробанк (ЦБ) примет решение по ключевой ставке. Так, по его словам, если регулятор повысит ее на 1–1,5 процентного пункта, до 9,5–10%, можно ожидать роста курса рубля ко всем мировым резервным валютам: доллар может упасть ниже 90 рублей, евро — ниже 100 рублей, юань — ниже 12,9 рубля.

6 июля председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса ЦБ сказал, что не видит предпосылок для экстремального ослабления рубля до уровней прошлого года и верит в укрепление национальной валюты.