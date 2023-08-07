Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 7 августа, в интервью аргентинскому изданию La Nacion заявил, что Киев не желает переносить конфликт на российские территории.

«Украина не желает продолжать <конфликт> на территории России, это никогда не было ее целью», — сказал он.

Украинский политик также выразил мнение, что армия его страны после завершения конфликта с Россией якобы сможет защищать страны Прибалтики.

«Некоторые государства, как, например, страны Прибалтики, были бы рады, если бы украинская армия находилась на их территории для их защиты», — сказал он.

2 августа Зеленский заявил о подготовке новых ударов по территории России. Он также пообещал «серьезные и ощутимые» последствия ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким образом он прокомментировал атаку на Москву, совершенную Киевом при помощи беспилотников.

1 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты средствами противовоздушной обороны при попытке пролета в столицу. Один беспилотник долетел до башни «Москва-Сити», в результате был поврежден фасад на уровне 21-го этажа. В Минобороны РФ заявили, что попытка террористической атаки киевского режима пресечена.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.