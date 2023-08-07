Эксперт оценил возобновление Минфином покупки валюты на внутреннем рынке

Влияние на рынок возобновления Минфином покупки валюты, вероятно, окажется незначительным и будет сглажено продажей валюты Центробанком (ЦБ) РФ, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Об этом он рассказал «Известиям» 7 августа.

«Возобновление Минфином покупки валюты на внутреннем рынке происходит впервые с января 2022 года в рамках бюджетного правила за счет сверхдоходов от продажи нефти и газа. В 2023–2025 годах действует переходный вариант бюджетного правила, при котором при превышении номинального объема нефтегазовых доходов в 8 трлн рублей сверхдоходы направляются в ФНБ (Фонд национального благосостояния. — Ред.)», — отметил он.

Как объяснил эксперт, решение выхода на рынок Министерство финансов в течение этого периода принимает, исходя из базового месячного объема нефтегазовых доходов.

«Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе на сумму 73,2 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля составило минус 32,7 млрд рублей. Эффект на рынок от интервенции Минфина, скорее всего, окажется незначительным и будет сглажен продажей валюты ЦБ РФ с 1 августа объемом 2,3 млрд рублей/день», — сказал Шатов.

По его словам, сам факт пополнения ФНБ может негативно повлиять на валютный сегмент, однако в любом случае это не окажет значительного влияния на курс рубля.

«Накануне раскрытия Минфином данных о покупке/продаже валюты в рамках бюджетного правила на август стало известно, что Минфин РФ может отступить от бюджетного правила и не перейти к покупкам валюты для пополнения ФНБ. Отмечалось, что власти не будут закупать валюту, поступающую в виде нефтегазовых сверхдоходов, в ближайшие месяцы из-за ослабления рубля, так как интервенции оказывали бы ненужное дополнительное давление на курс. В таком сценарии нефтегазовые сверхдоходы должны были бы пойти на финансирование бюджетного дефицита, благодаря чему темпы использования средств ФНБ замедлились», — добавил Шатов.

С 13 января ЦБ возобновил проведение операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила.