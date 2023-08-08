Названы лучшие направления для путешествий по России в бархатный сезон

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip 8 августа рассказал «Известиям» о лучших направлениях для путешествий по России в бархатный сезон.

Сочи

Как добраться: быстрее и удобнее всего до Сочи лететь, путь из Москвы займет примерно четыре часа. Гостиницу в самом городе можно найти за 4 тыс. рублей, в окрестностях дешевле — от 2,3 тыс. рублей.

Вместе с августом из южного города уходит жара, а на пляжах становится свободнее. При этом наслаждаться солнцем и морем можно до конца сентября, а иногда и дольше. Эксперты рекомендуют посетить один из лучших пляжей России, сочинскую «Ривьеру», отмеченную за чистоту и безопасность голубым флагом. Если хочется уединения, можно отправиться на полудикие пляжи в окрестностях Адлера или поехать в сторону Абхазии — там, почти на границе стран, находится пляж «Бархатные сезоны».

Если приехать в город ближе к концу сентября, можно застать золотую осень, ради которой специалисты советуют подняться в горы Красной Поляны. Это время идеально подходит для прогулок по экотропам и знакомства с природой края. Можно, к примеру, подняться на гору Ахун и погулять по тисо-самшитовой роще.

Дагестан

Как добраться: прямым рейсом на самолете из Москвы в Махачкалу можно долететь за три часа. Средняя стоимость номера в отелях Махачкалы составляет 4,3 тыс. рублей за ночь, а в Дербенте — 3 тыс. рублей.

Сентябрь тут называют четвертым месяцем лета, но туристов всё же ощутимо меньше, чем в августе. Дневная температура достигает около +30 градусов. В самой Махачкале городские пляжи не могут похвастаться чистотой и богатой инфраструктурой, но если доехать до поселка Турали (10–15 минут на машине), можно найти один из самых благоустроенных пляжей республики на Каспийском побережье — «Джами».

Специалисты советуют выбрать одну из организованных экскурсий на месте: туристов довозят до нужного места и показывают все красоты. Например, можно отправиться в Сулакский каньон, исследовать бархан Сарыкум или посетить заброшенные аулы или крепости. Еще день рекомендуется выделить на осмотр одного из самых древних городов в мире, Дербента.

Калининград и область

Как добраться: сперва самолетом до Калининграда (лететь из Москвы почти три часа), потом на общественном транспорте или арендованном авто на побережье, в Зеленоградск или Светлогорск. Отель в курортных городах можно найти в среднем за 3,8 тыс. рублей в сутки.

Балтийское море помнит, что оно северное, поэтому остывает уже к концу августа, так что сентябрь вряд ли порадует туристов купаниями. Зато можно гулять по белому песку Куршской косы, искать в набегающих волнах янтарь, устраивать пикники в дюнах и фотографироваться на фоне танцующего леса, а еще гладить котиков в Зеленоградске — город считается одним из самых кошачьих мест в России, и любоваться красивыми виллами в Светлогорске.

Если же погода испортится — на Балтике такое может произойти, причем довольно резко — можно отправиться в Калининград с его музеями, соборами и многочисленными кафе.

Карелия

Как добраться: самолетом или поездом до Петрозаводска, а оттуда по железной дороге до выбранной базы отдыха или гостиницы. Стоимость проживания в отелях региона составляет около 2,5 тыс. рублей.

Бархатный сезон — это не только купание и загар. В сентябре в Карелию съезжаются туристы со всей России: дышать хвойным воздухом, любоваться на разноцветные листья, собирать грибы и ягоды и устраивать сплавы по местным рекам. Отдельным плюсом отдыха на природе будет отсутствие комаров и мошек.

В Карелии возможен и менее «дикий» отдых: инфраструктура края развивается, и бархатным сезоном можно наслаждаться в отеле со спа или в глэмпинге на берегу одного из озер.

А еще в сентябре рекомендуется отправиться на экскурсии по местным достопримечательностям: к Кижам, Валааму и Соловкам. Можно также посетить природный парк Рускеала — поплавать по глади бывших мраморных карьеров на лодке или пролететь над водой на зиплайне.

Сахалин

Как добраться: прямым рейсом из Москвы, в пути прямым рейсом восемь часов, с пересадкой — от 12 часов. Жилье на острове можно найти за 2,3 тыс. рублей за ночь.

Уникальная местная природа в начале осени радует своими красками. Кстати, купальный сезон тут еще продолжается: в Японском море вода остыла, а вот в Охотском можно плавать до октября. Отдых подойдет для любителей серфинга, а если навыков пока нет, на Халактырском пляже работает несколько серф-школ, и в сентябре у них самый сезон.

В самом Южно-Сахалинске тоже есть чем заняться. Специалисты советуют посетить Сахалинский зооботанический парк. По канатной дороге можно подняться на гору Большевик, а обратно спуститься по одной из оборудованных троп. И, конечно, не стоит проходить мимо местных рыбных ресторанов, где подают свежие морепродукты.

А еще начало осени считается лучшим сезоном для походов по острову — можно взять палатку и отправиться в бухту Тихую, пока погода позволяет устраивать ночевки, и любоваться звездами.

Домбай

Как добраться: лететь удобнее всего в Минеральные Воды, а дальше до курорта доехать на такси или автобусе. Цены на жилье на Домбае составляют в среднем 3 тыс. рублей в сутки.

Прекрасное направление для тех, кто хочет встретить осень в горах. Вообще Домбай — один из лучших горнолыжных курортов России, но и вне зимнего сезона тут есть чем заняться. В окрестностях несколько туристических пеших маршрутов, которые можно пройти за пару дней. Часть из них проходит по территории Тебердинского заповедника.

Домбай подходит для тех, кто ни разу не ходил в походы. Здесь можно остановиться в одном из комфортабельных отелей и днем уходить в горы на трекинг. Там туристов ждут дикие ущелья, альпийские луга и бирюзовые озера, но при этом тропы безопасные и удобные. Одним из лучших маршрутов называют подъем на смотровую площадку «Кругозор» на хребте Семёнов-Баши. Его длина 15 км, по пути путешественники набирают высоту до 1,5 тыс. м, но остановиться можно в любой момент.

2 августа стало известно, что в России набирают популярность автопутешествия с водителем. Самыми популярными направлениями по заказу туристических поездок стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и города Северного Кавказа.