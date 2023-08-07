Тело умершего режиссера Джимбиновой больше года пролежало в квартире в Москве

Режиссера и театрального постановщика Светлану Джимбинову нашли мертвой в ее квартире в Москве. Как сообщил источник «Известий» 7 августа, женщина скончалась более года назад.

По словам собеседника, соседи по дому на Университетском проспекте обратились в полицию, ввиду того что долго не видели режиссера. Они рассказали, что на звонки в дверь никто не реагировал.

Прибывшие на место сотрудники вскрыли дверь, после чего обнаружили тело Джимбиновой на полу. Позднее эксперты установили, что смерть наступила примерно в начале 2022 года.

Труп был направлен на судмедэкспертизу, причина смерти устанавливается. Джимбиновой было 83 года.

Джимбинова являлась постановщиком спектаклей в театре им. Евгения Вахтангова и режиссером фильма «Золушка» 1978 года.

Ранее, 23 мая, обнаружили тело советского писателя Виктора Коняхина в его квартире в Таганском районе Москвы. Сообщалось, что оно пролежало там несколько дней.