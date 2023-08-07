Экстремально высокая температура ожидается в нескольких южных регионах РФ

В 10 регионах России ожидается экстремально высокая температура. Температура может достигнуть +42 °С в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и на Ставрополье. На юге Центрального федерального округа ожидается до +37 °С. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ожидается очень высокий индекс ультрафиолета, передает телеканал «Известия». В полдень следует оставаться в тени, необходимо носить одежду с длинным рукавом и головные уборы.

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