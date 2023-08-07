В Иране пожарные напоили водой спасенную черепаху

В Иране спасатели, работающие на тушении лесных пожаров, напоили водой спасенную от огня черепаху. Видео было опубликовано на сайте Клуба молодых журналистов Ирана.

На записи видно спасенную черепаху с поврежденным от огня панцирем, а также как спасатель дает ей воды, чтобы утолить жажду.



В четверг, 3 августа, в лесах Меривана в Иране вспыхнули крупные пожары. По предварительным оценкам, площадь возгорания составила 450 га. В течение трех дней с помощью усилий специальных служб пожар был потушен.

Ранее, 7 августа, сообщалось об эвакуации 600 человек с с острова Сардиния в Италии из-за пожаров. Природные пожары охватили северо-восточные и южные оконечности острова ранее в воскресенье. Пожарная служба закрыла 40-километровый участок автодороги, соединяющей города Олбия и Синискола.