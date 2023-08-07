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Собянин рассказал об облике кинотеатра «Ударник» после реставрации

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Реставрация одного из старейших кинотеатров Москвы «Ударник», в результате которой на его крыше появятся терраса и смотровая площадка, начнется в 2023 году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в понедельник, 7 августа, в своем официальном Telegram-канале.

Он напомнил, что в советские годы в кинотеатре проходили крупные фестивали, премьеры и недели кино.

«Легендарное место для Москвы и российского кинематографа — кинотеатр «Ударник» — ждет комплексная реставрация», — цитирует Собянина телеканал «360».

Градоначальник уточнил, что специалисты приведут в порядок фасады и интерьеры кинотеатра, оснастят современным оборудованием, передает НСН.

«Здесь будет несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше — терраса и смотровая площадка», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

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Ранее, в январе, ранее возглавлявшая департамент кинематографии Минкультуры России Светлана Максимченко сообщила, что кинотеатр, который был закрыт в 2010 году, планируется восстановить для показов премьерного и фестивального кино.

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