Кинотеатр «Ударник» в Москве восстановят для показов фестивального кино
Один из старейших кинотеатров Москвы «Ударник», который был закрыт в 2010 году, планируется восстановить для показов премьерного и фестивального кино. Об этом сообщила 27 января ранее возглавлявшая департамент кинематографии Минкультуры России Светлана Максимченко.
По ее словам, сейчас проводятся работы по проектированию будущего кинотеатра.
«Работы по возрождению кинотеатра начнутся в 2023 году. После реставрации «Ударник» откроется для кинопоказа, премьер и фестивалей», — цитирует ее ТАСС.
Согласно проекту, в здании разместят несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, оборудуют пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше будет открытая терраса и смотровая площадка. На строительные работы отведено около четырех лет.
Ранее, 8 декабря, сообщалось, что фильм «Не хороните меня без Ивана» был удостоен главной премии фестиваля авторского кино «Зимний», завершившегося в Москве. Режиссером картины является Любовь Борисова. Фильм повествует о первом якутском художнике Иване Попове, который излечил якута Егора Бересекова от летаргического сна.