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Более половины россиян контролируют траты своих детей

Опрос: 52% россиян контролируют траты своих детей
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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Более двух третей родителей (69%) дают детям карманные деньги на мелкие расходы. 52% опрошенных контролируют траты своих детей. 39% взрослых считают выделение средств хорошим способом научить детей обращению с деньгами и планированию бюджета, выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» в ходе совместного опроса. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 8 августа.

Лишь около трети россиян (31%) считают, что детям нельзя доверять деньги. Опрошенные родители считают, что в большинстве случаев их дети тратят свои карманные деньги на удовольствия. Среди множественного выбора вариантов ответов наиболее популярными стали покупки компьютерных и мобильных игр (38%). На втором месте оказалась газировка (29%), а замыкают тройку статей расходов детей, по версии взрослых, детские игрушки: куклы, конструкторы, машинки и прочее (26%). Менее популярными объектами карманных трат стали сладости (22%), фастфуд (21%) и различные детские гаджеты (11%).

Россияне осознают необходимость обучения детей обращению с деньгами с раннего возраста. Наиболее популярным способом повышения финансовой грамотности детей (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) стали личный опыт родителей и их привычки ведения семейного бюджета (46%). Ребенку переводят деньги и просят, чтобы он самостоятельно отслеживал баланс и принимал решение о приобретении той или иной вещи. Второй популярный способ — совместный шопинг родителей и детей (33%). Члены семьи вместе ходят по магазинам и выбирают товары по оптимальным ценам. В топ-3 также вошли накопления (25%) — детей учат откладывать деньги на более нужные и крупные покупки, не тратя сразу всю сумму карманных.

31% родителей ежемесячно выделяют на детские траты до тысячи рублей. Каждый четвертый (27%) готов рассмотреть сумму от тысячи до 3 тыс. рублей, а 28% — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Лишь 14% готовы и могут позволить ребенку тратить свыше 5 тыс. рублей в месяц.

Заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова отметила, что обучение финансовой грамотности с раннего возраста — важная часть воспитания детей и вклад в их благополучное будущее. С развитием электронных денег, появлением маркетплейсов, большого количества товаров и, конечно, развитием игровой индустрии это стало еще и актуальной необходимостью, подчеркнула она.

«Чтобы дети чувствовали себя уверенно в современном мире, им нужно объяснять, откуда берутся деньги, какова их ценность и как их можно приумножать. Чем раньше ребенок будет приучен к полезным финансовым привычкам — быть бережливым, учиться контролировать и анализировать свои расходы, уметь делать накопления на крупные покупки и заветные желания и так далее, — тем проще ему будет адаптироваться к взрослой жизни и быть успешным», — сказала Белова.

Карманный маневр: на что школьники тратят по 5 тыс. рублей в месяц
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12 июня руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов сказал, что получение карманных денег поможет ребенку научиться расставлять приоритеты и благотворно скажется на развитии логического мышления. Эксперт рекомендовал давать детям карманные деньги с 6–7 лет. Кроме того, Гилязов посоветовал обратить внимание на «Детскую монополию»: в игровой форме ребенку будет легче усвоить азы экономических отношений.

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