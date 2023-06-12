Эксперт рекомендовал давать детям карманные деньги с 6–7 лет

Получение карманных денег поможет ребенку научиться расставлять приоритеты и благотворно скажется на развитии логического мышления. Об этом в понедельник, 12 июня, заявил руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов в беседе с RT.

Он подчеркнул, что важно дать ребенку понять, что финансы — ограниченный ресурс, который люди получают прежде всего за труд. Первые карманные деньги можно давать детям уже в возрасте шести-семи лет. Распоряжаясь личными средствами, малыш постепенно научится ответственно распределять их на свои цели и нужды.

На первых порах имеет смысл выдавать наличные. Кроме того, нелишним будет завести красивую копилку и придумать систему бонусов, которая позволит ребенку получать дополнительные средства — это сделает процесс формирования сбережений более приятным и увлекательным. Детям постарше можно оформить банковскую карту, привязанную к отдельному счету взрослого.

По словам Гилязова, отношение человека к тратам и накоплениям формируется еще в юном возрасте и с большой вероятностью будет влиять на финансовое поведение и благосостояние в будущем.

Наконец, эксперт посоветовал обратить внимание на «Детскую монополию»: в игровой форме ребенку будет легче усвоить азы экономических отношений.

«В этой игре ребенок обретает свободу выбора, учится тратить деньги с умом, развивает логическое мышление», — отметил собеседник RT.

Ранее, 23 мая, операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков рассказал о специфике трудоустройства детей и подростков. Он напомнил, что до 14 лет разрешено работать только в творческих сферах, однако никто не запрещает ребенку за определенную плату помогать родственникам и знакомым: гулять с собаками, чистить снег, заниматься уборкой.