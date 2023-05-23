Эксперт рассказал о легальных способах заработка для подростков

По данным совместного исследования «Работа.ру» и сервиса «СберПодбор», 15% опрошенных российских работодателей планируют нанимать на работу подростков. Однако законом РФ установлен ряд ограничений, которые необходимо соблюдать. О том, какие есть законные способы заработать подростку, «Известиям» 23 мая рассказал операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков.

Он отметил, что, согласно законодательству, устроиться на работу можно и до наступления совершеннолетия, но стоит учитывать ряд особенностей. Так, дети младше 14 лет могут работать только в кино, театре, цирке или участвовать в концертах и рекламе. При этом самостоятельно принимать решение об устройстве на работу ребенок не может, ему нужно письменное разрешение родителей и органа опеки и попечительства.

«С 14 лет подросток может устраиваться на работу самостоятельно, но также с письменного согласия родителей и органов опеки и попечительства. Однако только для выполнения легкого труда, без вреда для здоровья, и если работа не будет мешать обучению в школе», — рассказал Ветерков.

С 16 лет, по его словам, подростки могут без согласия родителей устраиваться на работу, которая им нравится, но с ограничениями по условиям труда, характеру выполняемой работы и режима труда. Полная самостоятельность в этом вопросе наступает с 18 лет.

При этом эксперт обратил внимание, что несовершеннолетних нельзя привлекать к работе с вредными и опасными условиями, на подземные работы, а также для работ, которые могут причинить вред здоровью и нравственному развитию.

«Подростки могут работать только сокращенное количество часов — так определено в ст. 92 Трудового кодекса РФ. Дети до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, а подростки от 16 до 18 — не более 35 часов в неделю», — добавил Ветерков.

Он также отметил, что несовершеннолетних нельзя отправлять в командировки, привлекать к сверхурочной работе, а также в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни. Однако профессиональных спортсменов и творческих работников это не касается.

Как рассказал эксперт, для оформления несовершеннолетнего нужно собрать пакет документов, в который входят паспорт, справка из школы (для трудоустройства в учебное время), медицинская справка (медосмотр оплачивает работодатель), СНИЛС, трудовая книжка, которую заводит компания.

«Если ребенку еще нет 16 лет, то дополнительно потребуются письменное разрешение одного из родителей и согласие органа опеки и попечительства. Далее подросток пишет заявление о приеме на работу, и трудоустройство оформляют приказом», — подчеркнул Ветерков.

Он напомнил, что детям до 14 лет разрешено работать только в творческих сферах. Однако, по его словам, никто не запрещает им помогать родственникам и знакомым гулять с собаками, убирать снег, заниматься уборкой.

«Подросткам от 14 до 18 лет подойдет любая работа, кроме тяжелой и неопасной. Например, ребенок может подработать промоутером, курьером, бариста, почтальоном и т. д. Также подростки, которым исполнилось 16 лет, могут работать и как самозанятые. Однако несовершеннолетним стоит избегать работы в барах, казино, алкомаркетах. В соответствии со ст. 265 ТК РФ такая деятельность может причинить вред здоровью и нравственному развитию», — подытожил Ветерков.

4 апреля стало известно из результатов опроса, что в России о смене сферы деятельности задумывается 21% профессионалов. 46% опрошенных собираются строить карьеру традиционным образом, развиваясь вертикально. 25% отметили, что желают развиваться в рамках своей профессии горизонтально, о желании сменить карьеру заявил 21% участников опроса. 8% отметили, что планируют работать на себя.