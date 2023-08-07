Юрист рассказал об ответственности за использование бота «Глаз Бога»

В настоящее время законодательством не предусмотрена ответственность за использование нелегальных сервисов на подобии «Глаз Бога», которые позволяют заполучить личные данные человека. Однако уголовное наказание может последовать, если человек передал эти данные кому-то другому, рассказал «Известиям» 7 августа юрист Василий Воробьев.

Он отметил, что в настоящее время законом предусмотрена ответственность для администраторов таких нелегальных сервисов, а также тех, кто им эти данные предоставляет.

«Данные деяния могут быть квалифицированы по ст. 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни). Первая часть данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Если данное преступление совершенно с использованием своего служебного полномочия, что относится ко второй части статьи, то — до четырех лет», — рассказал Воробьев.

Также, по его словам, предусмотрена административная ответственность для компаний и сотрудников, которые допустили утечку персональных данных. Для юридических лиц — в виде штрафов до 6 млн рублей, а для физических — до 200 тыс. рублей.

При этом в настоящее время наказание именно за пользование подобными сервисами не предусмотрено. Однако если человек передаст эти данные кому-то другому, то его действия также могут квалифицировать по ст. 137 УК РФ, отметил юрист.

28 июля стало известно, что в Роскомнадзоре предложили ввести уголовную ответственность для тех, кто покупает и перепродает базы данных для последующего неправомерного использования.