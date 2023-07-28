В Роскомнадзоре предложили ввести уголовную ответственность за покупку и продажу баз данных

В Роскомнадзоре предложили ввести уголовную ответственную для тех, кто покупает и перепродает базы данных для последующего неправомерного использования, сообщили «Известиям» в ведомстве.

«Необходимо принимать меры по минимизации предложений и спроса на эти базы данных. Этого можно достичь введением уголовной ответственности в отношении лиц, не только осуществляющих незаконные действия по несанкционированному доступу к информационным системам, но и в отношении тех, кто покупает и перепродает указанные базы данных для последующего неправомерного использования. Такие изменения должны быть внесены в УК РФ. Работа в этом направлении уже ведется», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Помимо признания преступлением взлома, перепродажи, пособничества в этом и незаконном распространении личных данных, необходимо усиливать специализированные розыскные мероприятия в отношении киберпреступников, разработать комплексные меры по защите российских сервисов и противодействию хакерским атакам, добавили в ведомстве.

«Пользователи подобных сервисов должны привлекаться к административной ответственности по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ за обработку персональных данных с нарушением законодательства, а если сбор информации касается частной жизни, то и к уголовной — по ст. 137 УК РФ», — констатировали представители ведомства.

Ранее «Известия» писали о том, что в Сети появился новый Telegram-бот, с помощью которого можно узнать всю актуальную информацию о человеке: где он живет, работает, сколько зарабатывает, когда менял документы, автомобиль, совершенные авиаперелеты и даже медицинские данные.

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