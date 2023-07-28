Реклама
Прямой эфир
Мир
Армия ДР Конго отразила вторжение войск Руанды
Экономика
Штрафы за сокрытие информации о загрязнении экологии увеличат в пять раз
Мир
F-16 выводят на базу в Ларисе в Греции из-за взрывов на складе боеприпасов
Мир
Температура воды в Средиземном море достигла рекордной отметки
Мир
Путин проведет двустороннюю встречу с президентом Эритреи 28 июля
Политика
Захарова сообщила о переговорах со странами Африки об открытии новых посольств
Мир
Белый дом исключил возможность помилования Байденом сына
Общество
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Политика
Захарова рассказала о гуманитарной роли России в Африке
Мир
Штаб-квартиру правящей партии разграбили и подожгли после госпереворота в Нигере
Мир
Антонов заявил об ударе по отношениям РФ и США из-за поставок кассетных снарядов Киеву
Общество
Бастрыкину доложат о ходе следствия по нападению на полицейских в Бурятии
Мир
Politico сообщила о намерениях США поставить Киеву танки Abrams в сентябре

В Роскомнадзоре предложили ввести уголовную ответственность за покупку и продажу баз данных

0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Matthias Balk
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Роскомнадзоре предложили ввести уголовную ответственную для тех, кто покупает и перепродает базы данных для последующего неправомерного использования, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Сливы общества: объем утечек данных за полгода превысил число жителей РФ
Почему увеличилось количество атак на отечественные компании

«Необходимо принимать меры по минимизации предложений и спроса на эти базы данных. Этого можно достичь введением уголовной ответственности в отношении лиц, не только осуществляющих незаконные действия по несанкционированному доступу к информационным системам, но и в отношении тех, кто покупает и перепродает указанные базы данных для последующего неправомерного использования. Такие изменения должны быть внесены в УК РФ. Работа в этом направлении уже ведется», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Помимо признания преступлением взлома, перепродажи, пособничества в этом и незаконном распространении личных данных, необходимо усиливать специализированные розыскные мероприятия в отношении киберпреступников, разработать комплексные меры по защите российских сервисов и противодействию хакерским атакам, добавили в ведомстве.

«Пользователи подобных сервисов должны привлекаться к административной ответственности по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ за обработку персональных данных с нарушением законодательства, а если сбор информации касается частной жизни, то и к уголовной — по ст. 137 УК РФ», — констатировали представители ведомства.

Ранее «Известия» писали о том, что в Сети появился новый Telegram-бот, с помощью которого можно узнать всю актуальную информацию о человеке: где он живет, работает, сколько зарабатывает, когда менял документы, автомобиль, совершенные авиаперелеты и даже медицинские данные.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

И вас вычислят: в Telegram появился аналог нелегального сервиса «Глаз Бога»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023