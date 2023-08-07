В ГД внесли закон об освобождении поручителей ряда участников СВО от кредитов

В Госдуму внесен законопроект, освобождающий поручителей погибших или тяжело раненных участников спецоперации по защите Донбасса от обязательств по кредитам. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«[Проект] прекращает обязательства по договорам поручительства участников СВО, которые погибли в ходе спецоперации, умерли от полученного увечья или стали инвалидами I группы», — уточнил он.

Согласно действующему законодательству, долги по кредитам военнослужащих списываются, если они погибли при выполнении боевых задач либо от полученных увечий. Однако с поручительствами эта практика не действует: суды переносят их на наследников.

По мнению Турчака, внесенный в Госдуму проект станет логичным продолжением законодательного решения о полном списании долгов по кредитам в случае гибели участника военной операции или получения им тяжелой инвалидности

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников, добровольцев и членов их семей. Согласно закону, кредитные каникулы определяют порядок предоставления заемщикам льготного периода, в течение которого можно приостановить или уменьшить платежи по кредитам.