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9 августа — Международный день коренных народов мира: история праздника

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Фото: РИА Новости/Сергей Русанов
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Ежегодно 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира — праздник, посвященный сохранению культуры и языка этих этнических общностей. В 2023 году он приходится на среду. О том, когда был основан этот праздник и какие необычные традиции есть у народов России, читайте в материале «Известий».

Международный день коренных народов мира в 2023 году — история праздника

Международный день коренных народов мира был установлен в 1994 году Генассамблеей ООН. Датой торжества был выбран день, когда в 1982 году прошло первое заседание Рабочей группы по проблемам коренных народов.

Праздник был создан для привлечения внимания международной общественности к проблемам и потребностям коренных народов. Это касалось в том числе возможности свободно определять свою национальную принадлежность, жить на земле предков и распоряжаться ее ресурсами, сохранять традиции, а также вести образование и общественную деятельность на национальном языке.

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В 1995 году было объявлено первое десятилетие коренных народов, которое дало толчок к усилению поддержки этих групп населения по всему миру. Уже в 2007 году была принята Декларация о коренных народах. В ней утверждалось право этих народностей на определение своего политического статуса, участие в принятии решений на всех уровнях, если это касается их жизни, соблюдение и возрождение традиций и др.

По данным ООН, в мире насчитывается около 476 млн представителей коренных народов, они проживают в 90 странах. Это около 5% населения Земли. При этом представители этих народностей часто сталкиваются с дискриминацией, вынужденным переселением, болезнями, торговлей людьми и голодом. Поэтому важно объединить усилия по их поддержке на международном уровне.

В России проживает 47 коренных малочисленных (менее 50 тыс. человек) коренных народов общей численностью более 300 тыс. человек. Они сосредоточены в северных регионах страны, а также в Сибири и на Дальнем Востоке. Эти народы обладают особым статусом и получают льготы и преимущества от государства.

Международный день коренных народов — мероприятия

В Международный день коренных народов традиционно проходят концерты, выставки, ярмарки, фестивали и конкурсы, посвященные их уникальной культуре. Люди надевают национальные костюмы и готовят традиционную еду, угощая всех желающих. Также проводятся круглые столы, семинары, лекции и другие образовательные мероприятия.

В 2023 году тема праздника «Молодежь коренных народов как проводники изменений в целях самоопределения», поэтому программа торжества будет во многом связана с молодыми людьми, их участием в решении глобальных проблем и роли в реализации прав их народов.

Кроме того, с 2022 по 2032 год объявлено очередное десятилетие коренных народов. Оно посвящено сохранению уникальных языков, многие из которых находятся на грани исчезновения. В дорожной карте ООН указаны такие направления поддержки, как развитие образования, создание СМИ и ведение судебной практики на национальных языках коренных народов.

Международный день коренных народов — интересные факты

В честь праздника «Известия» сделали подборку интересных фактов о коренных народах России.

  • Еще несколько десятилетий назад в башкирском языке не было ненормативной лексики. По мнению историков, это связано с тем, что у этого народа было запрещено ругаться рядом с женщинами, детьми и старейшинами. Кроме того, считалось, что сквернословие может навредить говорящему.
  • Чукчи из России и эскимосы с Аляски много лет воевали друг с другом, что чуть не привело к конфликту между Советским Союзом и США в 1947 году.
  • Самый северный народ Евразии — коряки. Они живут на севере Камчатки.
  • Коренной народ Таймыра нгасаны придерживался необычного летоисчисления. Год делился на два — летний и зимний, наступавший после выпадения снега и гона оленей. Возраст также считался по удвоенной системе, поэтому нгасаны были вдвое «старше» ровесников из других народов.
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Режиссер Филипп Абрютин — об арктических фильмах, фестивале в городе с одним кинозалом и пути Чукотки от «жирника» до АЭС
  • В Калмыкии, Туве и Бурятии подавляющее большинство населения исповедует не православие, а буддизм. При этом калмыки — единственный народ в Европе, для которого буддизм является традиционной религией. Их предки ойраты приняли эту веру еще в XVI веке.
  • У приамурского малого народа негидальцев существует поверье, что нельзя всё время спать на одной половине дома, иначе жилище перевернется, как лодка.

Ранее «Известия» рассказали, как празднуется Международный день дружбы, посвященный сохранению добрых отношений между представителями разных культур.

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