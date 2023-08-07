Почти 140 случаев клещевых инфекций зарегистрировали в Пермском крае

С начала сезона в Пермском крае зарегистрировано 136 случаев клещевых инфекций. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

У 100 человек был диагностирован боррелиоз. Еще 36 человек заразились клещевым энцефалитов. В числе заболевших — четыре ребенка.

Всего к медикам с укусами клещей обратилось почти 13,8 тыс. человек. Почти 40% вредителей, поступивших на исследование в лаборатории, оказались переносчиками боррелиоза. Еще 1,3% клещей переносили энцефалит. В основном жители Пермского края сталкивались с клещами при посещении садовых участков или лесных территорий.

В Еврейской автономной области на прошлой неделе зарегистрировали снижение активности клещей. К медикам обратились четыре человека.