Активность клещей снизилась в Еврейской автономной области

За минувшую неделю к врачам с укусами клещей обратились четыре жителя Еврейской автономной области. Активность вредителей снизилась, однако граждан просят соблюдать меры осторожности при посещении лесов.

Всего с начала сезона зарегистрировано 564 обращения местных жителей по поводу присасывания клещей, 197 пострадавших — это дети. За аналогичный период 2022 года зарегистрировано 401 обращение, уточняет ИА EAOMedia.

В вирусологическую лабораторию на исследование поступило 927 особей клещей, 387 особей были сняты с людей. Порядка 19,8% клещей являлись переносчиками боррелиоза, еще 0,8% клещей переносили энцефалит. Возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза были заражены 4,7% клещей.

В Удмуртии с начала 2023 года клещевыми инфекциями заразились 80 человек. Боррелиоз подтвержден у 43 человек.