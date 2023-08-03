Десятки человек заразились клещевыми инфекциями в Удмуртии

В Удмуртии с начала 2023 года 80 человек заразились инфекциями, передающимися через укус клеща. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

Иксодовый клещевой боррелиоз подтвержден у 43 человек, в том числе у одного ребенка. Из них 17 случаев зарегистрировано в Ижевске.

Клещевым вирусным энцефалитом заболели 30 взрослых и семеро детей. Случаи отмечены в Ижевске, Можге, Воткинске и девяти районах республики.

«Все заболевшие были не привиты против клещевого вирусного энцефалита. Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике напоминает жителям, что вакцинация — самая надежная защита от клещевого вирусного энцефалита», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА «Сусанин», в 2023 году против клещевого вирусного энцефалита вакцинировались 117 204 жителя Удмуртии, в том числе 87 910 детей.