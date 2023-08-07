Росморречфлот рассказал об устранении последствия атаки на танкер «Сиг»

В районе стоянки аварийного танкера «Сиг» продолжаются работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации. Об этом 7 августа сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

«В течение 6 августа на аварийном судне установлена нефтесборная система в машинном отделении. Велся сбор и откачка нефтеводяной эмульсии с поверхности воды в машинном отделении в танк, определенный капитаном танкера-химовоза «Сиг». », — сообщило ведомство в Telegram.

Также водолазы и сварщики проводили работы по подготовке металлического пластыря, которые были завершены к 16:00. После этого велись подготовительные работы для установки пластыря на пробоину судна. Внутри обонованной акватории проводилась обработка биосорбентом пленки нефтепродуктов, не подлежащей сбору.

Утром 7 августа проводилась откачка забортной воды из балластных танков, осушение машинного отделения, продолжались работы по установке пластыря.

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