Теннисист Карацев поднялся на четыре позиции в рейтинге ATP

Российский теннисист Аслан Карацев переместился 7 августа с 75-го на 71-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). С обновленной версией рейтинга можно ознакомиться на сайте организации ATP.

Таким образом, Карацев в течение прошлой недели дошел до второго раунда турнира в Вашингтоне (США), уступив место американскому теннисисту Фрэнсису Тиафо со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

На сегодняшний день в рейтинге ATP сохраняет лидерство испанец Карлос Алькарас, на втором ― серб Новак Джокович, в то время как россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев находятся на третьей и седьмой строчках соответственно.

Ранее, 31 июля, в Чехии разрешили российским теннисистам Кириллу Киватцеву и Денису Клоку принять участие в турнире серии «Челленджер» в Либерце.

Директор турнира Томаш Трска отметил, что Клок родился в Крыму и ранее имел гражданство Украины, а в 2014 году ему выдали российский паспорт. Киватцев восемь лет живет в Италии и подал документы на получение итальянского гражданства.