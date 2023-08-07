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Теннисист Карацев поднялся на четыре позиции в рейтинге ATP

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Фото: Global Look Press/Dppi/Irina R Hipolito
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Российский теннисист Аслан Карацев переместился 7 августа с 75-го на 71-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). С обновленной версией рейтинга можно ознакомиться на сайте организации ATP.

Таким образом, Карацев в течение прошлой недели дошел до второго раунда турнира в Вашингтоне (США), уступив место американскому теннисисту Фрэнсису Тиафо со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

На сегодняшний день в рейтинге ATP сохраняет лидерство испанец Карлос Алькарас, на втором ― серб Новак Джокович, в то время как россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев находятся на третьей и седьмой строчках соответственно.

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