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В МВД предложили уголовно наказывать помогающих банковским мошенникам

«РИА Новости»: в МВД предложили наказывать помогающих банковским мошенникам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В МВД разработали законопроект, предполагающий уголовное наказание для помогающих банковским мошенникам выводить похищенные денежные средства. Об этом сообщает 7 августа «РИА Новости» со ссылкой на письмо заместителя министра-начальника следственного департамента МВД РФ Сергея Лебедева сенатору Артему Шейкину.

«Проектом предлагается введение в Уголовный кодекс Российской Федерации статьи 187.1, предусматривающей уголовную ответственность лиц за передачу, приобретение, использование электронного средства платежа или предоставление доступа к нему, за исключением случаев, когда действия, совершаемые с электронным средством платежа, осуществляются в законных интересах держателя данного электронного средства платежа», — говорится в документе.

В ведомстве уточнили, что проект был направлен на согласование в федеральные органы государственной власти еще 20 июля.

Как объяснил агентству сенатор Шейкин, в 2022 году телефонные мошенники похитили более 14 млрд рублей, тогда как в текущем только в течение суток происходит 8,6 млн попыток мошенничеств. При этом телефонным мошенникам нужен человек, так называемый дроппер, который бы за денежное вознаграждение предоставил банковскую карту или счет. Туда злоумышленники переводят похищенные деньги.

«При помощи банковских карт преступники обналичивают сумму в банкомате, либо переводят средства на иные счета банковских карт или сервисы электронных платежей — электронные кошельки», — добавил Шейкин.

По его словам, за деятельность таких дропперов теперь будут установлены уголовные штрафы. Исполнение наказания будет в зоне ответственности приставов.

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Ранее в этот день в пресс-службе надзорного ведомства рассказали «Известиям», что Роскомнадзор на фоне растущей угрозы утечек данных разработал рекомендации для всех операторов, осуществляющих обработку персональных данных, — от ИП до крупных компаний. В частности, в службе настаивают на «дроблении» личных сведений, то есть хранении каждой конкретной информации о человеке — имя, номер телефона, покупка — в разных базах вместо одной ячейки.

25 июля в пресс-службе ВТБ рассказали «Известиям», что мошенники стали предлагать россиянам в мессенджерах просматривать товары в интернет-магазине и получить за это до 30 тыс. рублей в день и до 360 тыс. в месяц. По информации банка, злоумышленники пишут клиентам с зарубежных телефонных номеров. Для подтверждения участия и уточнения подробностей условий такой работы граждан просят отправить ответное сообщение и связаться с администратором в удобном мессенджере.

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