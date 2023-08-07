WP сообщила о сокращении США импорта из Китая почти на 25%

Американские компании сократили импорт продукции из Китая на 24% с января по май 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом 6 августа сообщила газета The Washington Post.

Отмечается, что несмотря на попытки Вашингтона и Пекина наладить отношения, они всё еще остаются напряженными. На этом фоне американские компании, в том числе HP и Lego, стремятся сократить свою зависимость от китайских поставщиков и перестроить цепочки поставок. Фирмы не хотят оказаться «зажатыми между соперничающими сверхдержавами». В связи с этим по итогам мая 2023 года главным торговым партнером США стала Мексика, следом идут Вьетнам и Таиланд.

Как указал газета, роль Китая как центра мирового производства, вероятно, сталкивается с самым тяжелым вызовом за последние два десятилетия. По информации издания, до пандемии коронавируса на китайские товары приходился примерно $1 из каждых $4, которые американцы тратили на импорт. В настоящий момент этот показатель снизился до $1 из $6. Также импорт из Китая сократила Япония. При этом показатели европейских стран, в частности Германии и Франции, в целом не изменились.

Американские торговые тарифы, наложенные почти на 2/3 товаров из Китая при экс-президенте США Дональде Трампе, сказались на объемах новых заказов. Также рост заработной платы на китайских заводах «подорвал одно из конкурентных преимуществ страны», а ориентированная на государство экономическая политика председателя КНР Си Цзиньпина и его «настороженное отношение» к администрации президента США Джо Байдена негативно сказались на торговых связях между странами.

The Washington Post подчеркивает, что сильнее всего изменения сказались на электронной промышленности. Со ссылкой на данные медиахолдинга S&P Global Market Intelligence газета сообщила, что доля Пекина в импортируемых США персональных компьютерах в 2022 году сократилась до 45% с 61% в 2016 году.

При этом Вашингтон пытается заверить Пекин в том, что США не стремятся к «экономическому разводу», а намерены снизить риски с помощью переноса критически важных цепочек поставок в США или союзные страны. Однако беспокойство Белого дома в связи с состоянием национальной безопасности растет, страна уже сократила экспорт новейших полупроводников в Китай и намерена в ближайшее время объявить о новых ограничениях на американские инвестиции в технологический сектор КНР.

Ранее, 28 июня, стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность новых ограничений на экспорт в Китай чипов для искусственного интеллекта из-за опасения, что конкуренты захватят лидерство в технологиях для разработки оружия или совершения хакерских атак.