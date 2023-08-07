Эксперт рассказал о пораженных целях на украинских авиабазах

В зону поражения российских ракет, скорее всего, попало какое-то количество защищенных ангаров для самолетов, для хранения техники, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Так он прокомментировал распространенную Минобороны РФ новость о том, что в ночь на 6 августа ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования по авиационным базам ВФУ в районе Староконстантинова в Хмельницкой области и Дубно в Ровенской области.

«У вооруженных формирований Украины какие-то остатки авиации еще сохранились. Всё это с советских времен осталось. В Запорожье также уничтожили склад авиационных боеприпасов. Наверняка на этих объектах были и какие-то дроны самолетного типа», — отметил эксперт.

Также он объяснил, что такие объекты надо уничтожать, чтобы добиться полного контроля в воздухе нашей авиации.

«Удары сейчас наносятся каждый день, системно, и это сказывается на украинском контрнаступлении, на поддержке его с воздуха. Особое внимание следует уделить уничтожению украинских Су-24 — у них это единственный тип самолетов, способный применять ракеты Storm Shadow», — подытожил Дандыкин.

В зоне проведения спецоперации в течение суток вооруженные формирования Украины потеряли не менее 1490 бойцов ВФУ и 104 единицы техники, включая артиллерийские системы М777 и гаубицы М109 Paladin американского производства, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, сообщили в Минобороны РФ.

Российские средства ПВО за двое суток перехватили 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, одну противорадиолокационную ракету HARM и 38 украинских БПЛА.

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