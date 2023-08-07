Выборы в Херсонской области в сентябре пройдут и в зоне ЧС

Выборы на территории Херсонской области в сентябре 2023 года пройдут в том числе в районах эвакуации, а также в зоне ЧС в результате теракта на Каховской ГЭС, сообщила «Известиям» глава избиркома региона Марина Захарова.

На данный момент избирательная система Херсонской области готова к проведению выборов по всем 14 муниципалитетам. Даже в районах 15–30-километровой зоны, которая ранее подвергалась эвакуации. Также в зонах, где сейчас объявлен режим ЧС вследствие теракта на Каховской ГЭС», — пояснила Захарова.

Единый день голосования состоится в России 10 сентября. В 54 регионах пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.

Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Жителям Херсонской области предстоит выбрать депутатов областной думы и представительных органов 14 муниципальных образований региона.

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«Мы проводим выборы не для Запада»