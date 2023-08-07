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В России появится ГОСТ на детские игрушки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Профильный технический комитет по стандартизации подготовил первую версию стандарта на игрушки — речь идет о терминах и определениях для детских изделий. «Известия» ознакомились с проектом.

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Документ делит игрушки на 48 типов. Среди них, например, игровой набор, игрушка магнитная, летающая, мячик, игрушка с пистонами и многое другое. Также эксперты разработали несколько классификаций для этих товаров. Например, игрушки можно подразделить по возрастной группе: младенчество, ранее детство, затем дошкольное, младшее школьное и подростковое, то есть до 1 года и до 14 лет.

Также продукцию делят по таким группам, как вид деятельности (физической, интеллектуальной и так далее), воспитательное назначение (развитие движений и восприятий, силы, ловкости и так далее), по виду применяемого сырья (пластмассовые, металлические, деревянные, резиновые и так далее). Всего — более 20 категорий.

До сих пор в РФ не было терминологии и классификации для игрушек, сказала «Известиям» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Например, сейчас в части случаев возникает вопрос, к какой продукции отнести тот или иной товар.

Так было в случае со слаймом — это текучий желеобразный материал для творчества, который в состоянии покоя растекается по поверхности, а затем легко собирается. Это сувенир или всё-таки игрушка, ГОСТ должен разрешить этот спор, уточнила Антонина Цицулина.

Она подчеркнула, что рынок игрушек для детей строго регулируется. Например, компании должны исполнять требования технического регламента о безопасности и качестве таких товаров. Но так как в стране нет понятийного аппарата, эти нормы можно обходить.

Часть недобросовестных предприятий лавирует: так, например, было с иностранными производителями, которые изготавливают игрушку Хагги Вагги. Производитель определял ее как сувенирную продукцию, это позволило ему не исполнять все обязательные требования законодательства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не детский лепет: в России создан ГОСТ на игрушки

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