Реклама
Прямой эфир
Спорт
На Украине призвали отправить в отставку дисквалифицировавшего Харлан судью
Политика
В Херсонской области предрекли интерес международных наблюдателей к выборам
Армия
Российские бойцы оттеснили ВСУ на донецком направлении
Мир
Экс-инспектор ООН указал на самоубийственную политику США в отношении РФ
Мир
В США отметили уязвимость НАТО перед сильным соперником
Мир
Украина получила от Чехии симулятор F-16 для обучения летчиков
Общество
Четыре жителя Донецка пострадали при обстреле со стороны ВСУ
Мир
Гагин назвал переговоры по Украине в Джидде серьезным шагом
Мир
WSJ сообщила о недостаточной готовности ЭКОВАС к вводу войск в Нигер
Происшествия
Крупный пожар произошел на складе в Краснодарском крае
Общество
Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет 7 августа в Москве
Мир
Мятежники в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны
Общество
Синоптик предупредил о дождях и грозах в Москве на следующей неделе

В Херсонской области предрекли интерес международных наблюдателей к выборам

Глава избиркома Херсонской области ожидает интереса международных наблюдателей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международные наблюдатели проявят интерес к выборам в новых регионах, считает глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

Более 21 млн россиян смогут проголосовать онлайн на выборах в сентябре
Глава ЦИК доложила президенту о подготовке к предстоящему ЕДГ

«Работа с наблюдателями еще не началась. Но я думаю, как только такая работа начнется, будет довольно-таки высокий интерес», — сказала глава избиркома области в интервью «Известиям».

Марина Захарова добавила, что, как показала практика референдума о вхождении новых субъектов в состав РФ, наблюдатели от многих стран, в том числе европейских, изъявили желание посмотреть на избирательный процесс.

Единый день голосования состоится в России 10 сентября. В 54 регионах пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.

Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Жителям Херсонской области предстоит выбрать депутатов областной думы и представительных органов 14 муниципальных образований региона.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мы проводим выборы не для Запада»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023