В Херсонской области предрекли интерес международных наблюдателей к выборам

Международные наблюдатели проявят интерес к выборам в новых регионах, считает глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

«Работа с наблюдателями еще не началась. Но я думаю, как только такая работа начнется, будет довольно-таки высокий интерес», — сказала глава избиркома области в интервью «Известиям».

Марина Захарова добавила, что, как показала практика референдума о вхождении новых субъектов в состав РФ, наблюдатели от многих стран, в том числе европейских, изъявили желание посмотреть на избирательный процесс.

Единый день голосования состоится в России 10 сентября. В 54 регионах пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.

Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Жителям Херсонской области предстоит выбрать депутатов областной думы и представительных органов 14 муниципальных образований региона.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мы проводим выборы не для Запада»