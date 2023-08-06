Реклама
Прямой эфир
Мир
Украина получила от Чехии симулятор F-16 для обучения летчиков
Общество
Четыре жителя Донецка пострадали при обстреле со стороны ВСУ
Политика
Песков заявил о неверной интерпретации NYT его слов про выборы 2024 года
Мир
Беспилотники коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС РФ в Сирии
Мир
В Нью-Йорке проходит акция против финансирования и вооружения Украины
Мир
В Джидде представили альтернативный план по Украине
Армия
Добровольцам отряда «Барс-12» вручили награды на передовой
Общество
Максимальная температура воздуха в Москве 6 августа достигла +31,4 градуса
Общество
Российские школьники воссоздали реальную карту СВО в Minecraft
Происшествия
Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе в Краснодарском крае
Происшествия
При пожаре в частном доме в Новой Москве погибла женщина
Спорт
«Динамо» впервые с 2014 года обыграло «Зенит» на выезде в чемпионате России
Спорт
«Балтика» победила «Факел» в матче третьего тура чемпионата России

Грузовик врезался в несколько машин и два жилых дома в Таджикистане

0
Фото: TASS/EPA/HASEEB ALI
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Таджикистане грузовик врезался в несколько автомобилей и протаранил два жилых дома. Как сообщили 6 августа в МВД республики, есть погибшие и пострадавшие.

Авария произошла около 19:30 (17:30 мск). Отмечается, что в городе Куляб фура с прицепом столкнулась с несколькими машинами и врезалась в дома после того, как у транспортного средства отказали тормоза.

Точное число погибших и пострадавших в результате аварии в ведомстве не уточнили.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Кроме того, по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона на место ДТП направлены глава МВД, министр здравоохранения и председатель комитета по чрезвычайным ситуациям республики.

Ранее, 30 июля, по меньшей мере 15 пассажиров автобуса погибли в Перу, когда транспортное средство по неустановленным пока причинам опрокинулось и сорвалось в пропасть. Среди жертв есть ребенок в возрасте трех лет. Более 20 человек были доставлены в больницы с разными травмами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023