Грузовик врезался в несколько машин и два жилых дома в Таджикистане
В Таджикистане грузовик врезался в несколько автомобилей и протаранил два жилых дома. Как сообщили 6 августа в МВД республики, есть погибшие и пострадавшие.
Авария произошла около 19:30 (17:30 мск). Отмечается, что в городе Куляб фура с прицепом столкнулась с несколькими машинами и врезалась в дома после того, как у транспортного средства отказали тормоза.
Точное число погибших и пострадавших в результате аварии в ведомстве не уточнили.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Кроме того, по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона на место ДТП направлены глава МВД, министр здравоохранения и председатель комитета по чрезвычайным ситуациям республики.
Ранее, 30 июля, по меньшей мере 15 пассажиров автобуса погибли в Перу, когда транспортное средство по неустановленным пока причинам опрокинулось и сорвалось в пропасть. Среди жертв есть ребенок в возрасте трех лет. Более 20 человек были доставлены в больницы с разными травмами.