Сбивший ребенка насмерть в Москве водитель был пьян

Водитель, который насмерть сбил ребенка в Москве, был пьян в момент ДТП. Об этом «Известиям» 6 августа сообщил источник.

«У задержанного водителя Skoda Yeti имеются явные признаки алкогольного опьянения», — рассказал собеседник.

ДТП на Кронштадтском бульваре произошло ранее в этот день. Водитель иномарки сбил несовершеннолетнего, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу. Позднее в МВД уточнили, что ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Тогда водитель выбежал из машины и попытался помочь пострадавшему. Когда ему не удалось этого сделать, он скрылся с места аварии. Ребенок скончался от полученных травм, так и не прийдя в сознание.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Водитель был задержан.