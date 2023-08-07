Проверка по-ирански: готова ли сборная России к игре с участником ЧМ

Сборная России по баскетболу завершает подготовку к двум товарищеским матчами с Ираном, которые пройдут в пермском УДС «Молот» 7 и 9 августа. После запрета участия в международных турнирах наставник команды Зоран Лукич серьезно омолодил состав своей команды. Теперь средний возраст национальной сборной составляет всего 23 года. Судя по всему, сербский специалист хочет подготовить боеспособный и сыгранный коллектив на будущее.

Правильная атмосфера

Для сборной России это уже второй сбор за лето. В июне команда провела двухнедельный сбор в Москве, завершив его двумя товарищескими матчами с Белоруссией. Первая игра осталась за гостями (83:80), в составе которых солировал экс-форвард «Нижнего Новгорода» Максим Салаш (30 очков). Спустя два дня наша сборная, составленная из молодых игроков, взяла реванш (83:78). Во многом благодаря классной игре баскетболистов «Локомотива-Кубани» — Александра Щербенева (20 очков, шесть подборов, четыре передачи, четыре перехвата) и Антона Квитковских (15 очков).

Спустя полтора месяца Зоран Лукич вновь собрал команду в столице. Правда, на этот раз коллектив завершит сбор в Перми. В соперниках — сборная Ирана. Иранцы приезжали в Россию в августе 2019 года, когда обе сборные готовились к ЧМ-2019 в Китае. Победа тогда осталась за гостями (91:84). При этом на мировом первенстве иранцы провались, заняв только 23-е место из 32 возможных. РФ, играя в Поднебесной без большинства лидеров, финишировала 12-й, в итоге отобравшись в олимпийскую квалификацию.

Сейчас Иран вновь готовится к ЧМ, который в конце августа стартует в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Наша сборная из-за бана со стороны ФИБА была снята с квалификации, которую она начала с трех побед в трех матчах. Впрочем, Зоран Лукич не отчаивается. Сербский специалист сразу заявил, что останется на своем посту, несмотря на санкции, и будет проводить омоложение команды.

— Атмосфера в сборной хорошая, какой и должна быть, — заявил «Известиям» Лукич. — Мы здесь по собственному желанию, по чувству души, поэтому эмоции только позитивные. С физической точки зрения стараемся максимально подготовить игроков для этих матчей после летней паузы. При этом обходимся без неожиданных травм, чтобы после сборов ребята продолжили тренировочный процесс и подготовку к чемпионату Единой лиги ВТБ. Что касается изменений, фактически оно только одно и я даже не могу в полной мере назвать это изменением: в этот раз к команде подключился Андрей Мартюк. На майских сборах он не присутствовал по причине физического состояния. Было принято решение, что Андрей присоединится к нам, когда вылечит травму. Сейчас он здоров и находится с коллективом. Пожалуй, главным сюрпризом будет то, что мы представляем очень молодую команду. Средний возраст нашего коллектива — 23 года. Это настоящая, готовая команда будущего.

Сами игроки также отметили, что, несмотря на международный бан, для них большая честь приезжать в сборную.

— В нынешних реалиях у нас нет альтернатив, — сказал «Известиям» форвард «Самары» Илья Платонов. — Иран мы сейчас проверим, а вот белорусы показали очень неплохой уровень. Оба раза дали бой. Могли бы, наверное, попробовать сыграть и с Китаем, если у нас сейчас разворот на Восток.

Отметим, что этим летом в сборной произошло одно важное изменение. Новым генеральным менеджером команды стал легенда советского и российского баскетбола Валерий Тихоненко. Комментируя назначение олимпийского чемпиона Сеула – 1988, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подчеркнул, что Валерий Алексеевич имеет богатый опыт работы в Азии (11 лет был руководителем баскетбольного клуба «Астана»). По его словам, Тихоненко отлично знаком с азиатским баскетболом, с представителями которого в ближайшее время сборной России предстоит провести немало игр. Не намек ли это на то, что РФБ в ближайшее время собирается менять континентальную федерацию?

— Честно, я пока не вижу в этом (переходе России в Азию. — «Известия») смысла, — отметил «Известиям» Андрей Кириленко. — Мы изолированы от мирового баскетбола. Поэтому какая разница, где проходит эта изоляция — в ФИБА-Европе или ФИБА-Азии. Важно понять, что мы не можем отбираться на ЧМ и Олимпиаду при смене конфедерации. К тому же следующие Игры пройдут в Лос-Анджелесе-2028. Сами понимаете, нужно совпадение очень многих факторов, чтобы наши спортсмены смогли там выступить.

Классический представитель

Также Кириленко выразил благодарность и Зорану Лукичу. С перерывом в три года серб работает в российском баскетболе уже с 2006 года, параллельно сборной он возглавляет клуб «Нижний Новгород».

— Мог ли Зоран уйти после событий 24 февраля? Если бы он так сделал, я бы его понял, — продолжил глава РФБ. — Он востребованный специалист и вполне мог бы найти себе место. Но он остался, лишний раз подтвердив, что любит нашу страну. Что сборная России для него не просто место работы. Он великолепный человек и отличный тренер, который умеет работать с молодыми баскетболистами. А это то, что нам нужно. У нас молодая сборная. Призываю пока не смотреть на нее с точки зрения результата. Нашему новому поколению надо сыгрываться, чтобы через условные три-четыре года, когда мы вернемся в квалификации крупных турниров, ребята были готовы.

Теперь нашу молодежь проверит участник чемпионата мира, и, по словам Лукича, встреча с иранцами — серьезный спарринг.

— Команда Ирана — классический представитель азиатского баскетбола, — заявил сайту РФБ Лукич. — До этого момента, до подготовки к этому ЧМ, они демонстрировали легкий, быстрый баскетбол, много индивидуального принятия решений и бросков. Если позволить им играть именно так, они могут стать очень неудобным соперником. Сейчас комментировать состояние иранской команды очень трудно, потому что всего месяц назад к ним подключился знакомый мне турецкий специалист — тренер Хакан Демир. Он наверняка привнесет свою философию и свое видение в игру. Посмотрим, как это будет выглядеть. Не стоит забывать, что сейчас тренер готовит иранцев к самым важным играм.

Отметим, что перед матчами с Ираном наша команда понесла кадровые потери. В Перми не сыграют Владислав Емченко, Самсон Руженцев и Макар Коновалов. Емченко приехал с повреждением, которое он залечивает еще с момента окончания финала Единой лиги ВТБ – 2022/23. Руженцев заболел, а Коновалов получил повреждение на сборах команды. Последнего заменил разыгрывающий «Самары» Юрий Умрихин.