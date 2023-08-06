Песков заявил о неверной интерпретации NYT его слов про выборы 2024 года

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 6 августа опроверг интерпретацию его слов The New York Times, приписавшей ему утверждение о переизбрании президента РФ Владимира Путина в 2024 году с более чем 90% голосов.

Газета ранее в этот день опубликовала статью с цитатами Пескова, где пресс-секретарь российского президента якобы назвал выборы в РФ не столько демократией, сколько «дорогостоящей бюрократией». Также утверждалось, что он заявил о переизбрании Путина в следующем году с более чем 90% голосов.

«Нет, это неправильно абсолютно интерпретировал автор этой статьи», — сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос о подлинности цитаты.

Ответ, как уточнил Песков, был следующим — уровень консолидации российского общества вокруг президента абсолютно беспрецедентный, и можно сказать уже сейчас, что, если он будет выдвигаться на выборы 2024 года, то будет переизбран с огромным преимуществом.

Песков также отметил, что в беседе с журналистом озвучил личное мнение.

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля заверил, что выборы 2024 года пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических конституционных процедур. Тогда глава государства также указал на то, что ведущие силы страны едины в главном — в безопасности и благополучии народа, суверенитете и национальных интересах.

Выборы президента пройдут в России в марте 2024 года. Путин пока официально не озвучивал свое решение о выдвижении.