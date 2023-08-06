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Россиянки победили в групповых упражнениях со скакалками на Играх стран СНГ

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Фото: Telegram/II Игры стран СНГ, Беларусь
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Сборная России по художественной гимнастике выиграла в групповых упражнениях со скакалками на II Играх стран СНГ. Второе место заняли спортсменки из Белоруссии, а третье — из Азербайджана. Соревнования состоялись 6 августа.

В групповых упражнениях с мячом победили белорусские гимнастки. Россиянки же заняли второе место. На третьей строчке оказались спортсменки из Азербайджана.

Помимо этого, россиянка Арина Аверина стала победительницей в упражнениях с обручем. Лала Крамаренко, соотечественница, заняла второе место. Третьей оказалась белорусская спортсменка Алина Горносько.

В дисциплине с мячом золото завоевала Горносько. Серебро выиграла Крамаренко, а бронзу — еще одна гимнастка из Белоруссии Елизавета Зарькина.

В упражнениях с булавами одержала победу Крамаренко, обойдя Горносько. Третье место заняла еще одна спортсменка из РФ Анна Попова.

В дисциплине с лентой золото также выиграла Крамаренко. На этот раз серебро завоевала Попова, а бронзу — Горносько.

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II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии. В них принимает участие свыше 2 тыс. спортсменов более чем из 200 стран.

Накануне сообщалось, что российские спортсмены завоевали шесть медалей в первый день соревнований. Первую награду стране принесла штангистка Регина Шайдуллина в весовой категории до 45 кг.

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