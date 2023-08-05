Российская штангистка Шайдуллина выиграла первую золотую медаль Игр стран СНГ

Российская спортсменка Регина Шайдуллина завоевала золотую медаль Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ) 5 августа в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 45 кг.

По сумме двух попыток россиянка показала результат 150 кг (рывок — 65 кг, толчок — 85 кг). Второй стала представительница Вьетнама Тхи Йен Дау (141 кг). Третье место заняла спортсменка из Белоруссии Полина Пичугина (135 кг).

Соревнования по тяжелой атлетике проходят в Гродно.

Вторые игры стран СНГ пройдут с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии. В них примут участие свыше 2 тыс. спортсменов.

15 июня министр спорта России Олег Матыцин, анонсируя вторые игры СНГ на ПМЭФ-2023, заявил, что была создана конкурентная среда внутри страны, что содействует развитию национальной системы спорта. По его словам, все проводимые соревнования Россия не презентует как некую альтернативу, а, напротив, формирует новое спортивное пространство с участием партнеров.