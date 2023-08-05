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Российская штангистка Шайдуллина выиграла первую золотую медаль Игр стран СНГ

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Фото: БелТа
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Российская спортсменка Регина Шайдуллина завоевала золотую медаль Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ) 5 августа в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 45 кг.

По сумме двух попыток россиянка показала результат 150 кг (рывок — 65 кг, толчок — 85 кг). Второй стала представительница Вьетнама Тхи Йен Дау (141 кг). Третье место заняла спортсменка из Белоруссии Полина Пичугина (135 кг).

Соревнования по тяжелой атлетике проходят в Гродно.

Вторые игры стран СНГ пройдут с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии. В них примут участие свыше 2 тыс. спортсменов.

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