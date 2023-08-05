Российские спортсмены завоевали шесть медалей в первый день Игр стран СНГ

Российские спортсмены завоевали шесть медалей в первый день II Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Так, первое место в дисциплине по художественной гимнастике завоевала Лала Крамаренко. Спортсменка также заработала еще одну золотую медаль в командном состязании с Анной Поповой и Ариной Авериной. Третью награду стране принесла штангистка Регина Шайдуллина в весовой категории до 45 кг.

Помимо этого, российская сборная по художественной гимнастике в групповом многоборье заняла второе место, получив серебро. Также две бронзовые медали взяли Кристина Новицкая в категории до 55 кг и Попова в индивидуальном многоборье.

О том, что Шайдуллина взяла первое золото II Игр стран СНГ, стало известно ранее в этот день. По сумме двух попыток россиянка показала результат 150 кг (рывок — 65 кг, толчок — 85 кг). Второй стала представительница Вьетнама Тхи Йен Дау (141 кг). Третье место заняла спортсменка из Белоруссии Полина Пичугина (135 кг).

В этот же день прошло открытие соревнований в Минске. Президент РФ Владимир Путин в телеграмме поприветствовал участников и выразил уверенность в том, что игры послужат развитию международного гуманитарного сотрудничества.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии. В них принимает участие свыше 2 тыс. спортсменов более чем из 200 стран.