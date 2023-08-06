Российский корабль «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с мусором

Российский корабль «Прогресс МС-22» увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором. Об этом сообщили в воскресенье, 6 августа, в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

«По данным Центра управления полетами, двигатели корабля «Прогресс МС-22», пристыкованного к модулю «Звезда», были включены в 05:03 мск и проработали 196 секунд, выдав импульс величиной 0,3 м/с», — уточнила пресс-служба в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в результате маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 0,5 км и составила 416,4 км.

2 августа сообщалось, что ученые Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают систему для наблюдения за космическим мусором размером менее 10 см, движущемся по земной орбите. Отмечалось, что специалисты уже создали математическую модель расположения микромусора в околоземном пространстве. Результаты ее расчетов будут применяться для выбора безопасных орбит для космических кораблей и спутников.

Проект реализуется при поддержке Российского научного фонда.