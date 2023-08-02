В России разработают систему для мониторинга космического микромусора

Ученые Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают систему для наблюдения за космическим мусором размером менее 10 см, движущемся по земной орбите.

Несмотря на небольшой объем, контакт с такими осколками космических аппаратов на высокой скорости почти всегда приводит к аварии. Специалисты уже создали математическую модель расположения микромусора в околоземном пространстве. Результаты ее расчетов будут применяться для выбора безопасных орбит для космических кораблей и спутников. Проект реализуется при поддержке Российского научного фонда.

«Из-за высоких скоростей соударения объекты размером от 1 до 10 см несут риски для космических аппаратов вплоть до полного выхода из строя. Даже такой защищенный объект, как МКС, может быть пробит частицей диаметром более 1,3 см на скорости около 10 км/c. Объекты диаметром менее 1 см по отдельности не в состоянии пробить защитные экраны МКС, потому что их кинетическая энергия мала. Зато их самих гораздо больше, из-за чего частота столкновений с ними существенно выше, они способны снизить функциональные возможности космических аппаратов и их подсистем», — рассказал автор проекта, доцент кафедры «Системный анализ и управление» МАИ Игорь Усовик.

Сегодня данные о малоразмерном мусоре получают с помощью совсем небольшого количества наземных радиолокационных станций и спутников, расположенных в космосе. Однако этой информации недостаточно для создания полной картины, как небольшие частицы движутся вокруг Земли. Сначала созданная ранее учеными модель будет использована для расчета необходимого количества, видов и местоположения устройств, которые нужны для работы полноценной системы мониторинга.

«Наша работа заключается в том, чтобы рассчитать, сколько и каких именно средств потребуется для мониторинга космического мусора размером от 1 до 10 см и менее 1 см, для применения этих данных в дальнейшем при проектировании космических систем», — рассказал Игорь Усовик.

Для решения этой задачи научная группа смоделирует устройства, которые нужны для наблюдений. Ученые учтут характеристики существующего и перспективного оборудования, используемого для этой цели. Кроме тех типов устройств, которые применяются сегодня, инфраструктура будет дополнена наземными и орбитальными оптическими телескопами и контактными датчиками, установленными на космических кораблях и спутниках.

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Бак по расчету: математическая модель обезопасит МКС от микромусора