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В России разработают систему для мониторинга космического микромусора

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Фото: mai.ru
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Ученые Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают систему для наблюдения за космическим мусором размером менее 10 см, движущемся по земной орбите.

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Несмотря на небольшой объем, контакт с такими осколками космических аппаратов на высокой скорости почти всегда приводит к аварии. Специалисты уже создали математическую модель расположения микромусора в околоземном пространстве. Результаты ее расчетов будут применяться для выбора безопасных орбит для космических кораблей и спутников. Проект реализуется при поддержке Российского научного фонда.

«Из-за высоких скоростей соударения объекты размером от 1 до 10 см несут риски для космических аппаратов вплоть до полного выхода из строя. Даже такой защищенный объект, как МКС, может быть пробит частицей диаметром более 1,3 см на скорости около 10 км/c. Объекты диаметром менее 1 см по отдельности не в состоянии пробить защитные экраны МКС, потому что их кинетическая энергия мала. Зато их самих гораздо больше, из-за чего частота столкновений с ними существенно выше, они способны снизить функциональные возможности космических аппаратов и их подсистем», — рассказал автор проекта, доцент кафедры «Системный анализ и управление» МАИ Игорь Усовик.

Сегодня данные о малоразмерном мусоре получают с помощью совсем небольшого количества наземных радиолокационных станций и спутников, расположенных в космосе. Однако этой информации недостаточно для создания полной картины, как небольшие частицы движутся вокруг Земли. Сначала созданная ранее учеными модель будет использована для расчета необходимого количества, видов и местоположения устройств, которые нужны для работы полноценной системы мониторинга.

«Наша работа заключается в том, чтобы рассчитать, сколько и каких именно средств потребуется для мониторинга космического мусора размером от 1 до 10 см и менее 1 см, для применения этих данных в дальнейшем при проектировании космических систем», — рассказал Игорь Усовик.

Для решения этой задачи научная группа смоделирует устройства, которые нужны для наблюдений. Ученые учтут характеристики существующего и перспективного оборудования, используемого для этой цели. Кроме тех типов устройств, которые применяются сегодня, инфраструктура будет дополнена наземными и орбитальными оптическими телескопами и контактными датчиками, установленными на космических кораблях и спутниках.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бак по расчету: математическая модель обезопасит МКС от микромусора

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