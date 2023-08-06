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В Забайкальском крае компания молодежи избила ветерана СВО

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В Забайкальском крае пьяная компания избила участника специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, по данному факту полицией проводится проверка. Об этом в своем Telegram-канале 6 августа сообщил губернатор региона Александр Осипов.

Он отметил, что конфликт произошел в кафе между двумя компаниями.

«По отношению к бойцу СВО стали проявлять агрессию, это были лица, употребляющие алкогольные напитки. Несмотря на то что компания с участником спецоперации постаралась избежать конфликта и покинула кафе, другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения», — написал он.

При этом, как сообщают ряд СМИ, избитый мужчина является инвалидом, потерявшим ногу в ходе боевых действий. Отмечается, что пострадавшего не только избили, но и повредили ему автомобиль.

По данному факту правоохранительными органами проводится проверка.

«Сотрудниками полиции установлены все участники инцидента, а также свидетели и очевидцы. По факту повреждения автомобиля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ. По тяжести причиненного вреда гражданину назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято правовое решение», — говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

24 июля сообщалось, что в Ленинградской области задержан таксист, до смерти избивший пассажира в Мурине. Преступление произошло за день до этого. Погибший оказался 42-летним петербуржцем. Было установлено, что между ним и 23-летним таксистом, приехавшим из страны ближнего зарубежья, произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой мужчина скончался от полученного удара. Таксиста доставили в отдел полиции для разбирательства.

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