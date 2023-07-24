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Таксист до смерти избил мужчину под Санкт-Петербургом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Ленинградской области задержан таксист, до смерти избивший пассажира в Мурине. Об этом 24 июля сообщило «МВД Медиа» в Telegram.

«23 июля в 17:47 в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что у дома № 12 по Воронцовскому бульвару в Мурине после драки без признаков жизни лежит мужчина», — говорится в сообщении.

Погибший оказался 42-летним петербуржцем. Вскоре по подозрению в причастности к его гибели был задержан 23-летний таксист, приехавший из страны ближнего зарубежья.

Было установлено, что между ними произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой мужчина скончался от полученного удара. Таксиста доставили в отдел полиции для разбирательства.

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Также в этот день сообщалось, что группа хулиганов избила мужчину в Мурине. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с травмами головы.

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