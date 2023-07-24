Группа хулиганов избила мужчину под Санкт-Петербургом

В городе Мурине Ленинградской области группа хулиганов избила 24-летнего мужчину. Об этом 24 июля сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В полицию Всеволожского района поступило сообщение о нападении в городе Мурине. У дома № 19к1 по улице Шувалова трое неизвестных напали на 24-летнего прохожего и избили его. Пострадавший в тяжелом состоянии, с травмами головы, госпитализирован», — сообщило ведомство в Telegram.

Полиция проводит проверку и принимает меры к розыску нападавших.

Ранее, 20 июля, 63-летнего шахматного судью избили в Санкт-Петербурге. Медики «скорой» диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом носа, резаные раны на лице и голове. Также пострадали охранник и администратор клуба. Нападавший избил присутствующих шахматной доской.