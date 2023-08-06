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Помощь Киеву от Запада превысила $60 млрд с февраля прошлого года

Депутат Верховной рады Железняк: Киев получил от международных партнеров $60 млрд
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Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
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Киев получил от международных партнеров $60 млрд в виде кредитов и грантов с февраля 2022 года. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

«На этой неделе внешняя поддержка (гранты и кредиты) от международных партнеров с начала (конфликта) достигла отметки $60 млрд в бюджет», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Он уточнил также, что по уровню поддержки Украины на первом месте находятся США, которые оказали помощь в размере $20,43 млрд. Второе место занял Евросоюз (ЕС) с $19,39 млрд, а третье — Мировой валютный фонд (МВФ) выделивший Киеву $6,29 млрд.

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Посол США в Киеве Бриджит Бринк 31 июля сообщила, что общий объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны Вашингтона превысил $20 млрд. Он отметила, что эта помощь является «жизненно важной частью обороны Украины». По ее словам, эти средства позволят обеспечить работу экстренных служб, работников здравоохранения и учителей.

Днем ранее глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что с начала 2023 года Киев получил более $25 млрд международной финансовой помощи. По ее словам, за первое полугодие внешние ресурсы составили 49,1% от всех поступлений общего фонда государственного бюджета.

Она подчеркнула, что крупнейшим донором для украинского бюджета стал Евросоюз (ЕС). Только в этом году он уже уже предоставил Украине $11,43 млрд льготного кредита. При этом она отметила, что крупнейшим донором безвозвратной бюджетной помощи были и остаются США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

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