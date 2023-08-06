Пленный ВСУ рассказал об участии инвалидов в контрнаступлении

Киевское командование задействует в контрнаступлении инвалидов и людей в возрасте, бросая их на самые горячие направления. Причем делает это обманным путем, рассказал 6 августа «РИА Новости» Юрий Романюк, один из пленных.

По его словам, группу украинских военных из 137-го батальона морской пехоты мобилизовали год назад в Волынской и Ровенской областях на западе Украины. У большинства из них есть проблемы со здоровьем и изначально их поставили охранять аэропорт в Луцке.

Романюк отметил, что сам является инвалидом третьей группы из-за гипертонии, однако его признали ограниченно годным и пообещали, что он и другие военные с проблемами по здоровью будут охранять аэропорт. Тем не менее в начале июля их отправили на полигон во Львовской области для тренировок и последующего участия в украинском контрнаступлении.

«Нам говорили, что вы воевать не будете — только стоять на блокпостах и охранять уже освобожденные территории. Я сначала поверил, а потом понял, что это не так», — вспоминает Романюк.

Через пару дней их привезли в село Старомайорское прямо на передовую — буквально в 400 м были российские войска.

«Двери (БМП) открылись, и я понял, что там полный… Не было ни одного целого здания, деревья были только на полметра от земли. Вскоре начался обстрел. Мы попрятались. Я связался со штабом, мне сказали: сохраняйте спокойствие, всё под контролем», — рассказал Романюк.

Однако вскоре над ними появились беспилотники, они услышали над головой стрельбу из автоматов, пришли российские бойцы, которые взяли их в плен. По словам украинского военного, отнеслись к ним хорошо и дали воды.

«Нам говорили, что нас поменяют (с передовых позиций отправят в тыл. — Ред.), однако это был обман», — подчеркнул Романюк.

30 июля начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил, что ВС РФ отразили попытки ВСУ закрепиться в районе Старомайорского и взяли в плен несколько боевиков. Также Чехов сообщил, что бомбардировщики, штурмовики и вертолеты Восточной группировки поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники противника в районах Старомайорского, Макаровки и совхоза «Октябрь».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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