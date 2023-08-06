Гутерриш в речи, посвященной бомбардировке Хиросимы, ни разу не упомянул США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в воскресенье, 6 августа, адресовал специальное послание присутствующим на мероприятиях в Японии по случаю 78-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы.

«Мы не успокоимся, пока ядерная тень не исчезнет раз и навсегда. Довольно Хиросимы. Довольно Нагасаки», — озвучила слова генсека высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Примечательно, что в тексте ни разу не упоминалось название страны, ответственной за эту трагедию.

Ранее в этот день в Японии была объявлена минута молчания в память о жертвах американской атомной бомбардировки. Церемонию в Мемориальном парке мира в центре Хиросимы посетили выжившие после удара, родственники погибших, а также премьер-министр Фумио Кисида и послы порядка 110 стран, в том числе дипломаты из США и Украины.

В августе прошлого года заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин обратил внимание на стремление Токио преуменьшать роль Вашингтона в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.

По словам сенатора, в выступлениях официальных лиц не фигурирует название страны, совершившей атаку, а при работе над документами по ядерному разоружению японская сторона уклоняется от любых отсылок к Америке.

В 1945 году пилоты ВВС США сбросили на Хиросиму атомную бомбу «Малыш». По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года это число возросло до 140 тыс. Каждый год список пополняется, когда умирает кто-либо из японцев, переживших бомбардировки. За прошедший год в него было добавлено почти 5 тыс. новых имен. Общее число жертв к настоящему времени превышает 350 тыс. человек.